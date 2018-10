Saipan : la majorité des sud-Coréens vont être rapatriés aujourd’hui

Photo : YONHAP News

La majorité des quelque 1 000 ressortissants sud-coréens toujours isolés sur l'île de Saipan seront rapatriés aujourd'hui à bord de quatre avions civils dépêchés en urgence, dont la capacité totale est de 869 places.Deux avions de Jeju Air et un engin de T'way Air transporteront des passagers sud-coréens, alors qu'un avion d'Asiana Airlines décollera au service des ressortissants sud-coréens ainsi que des passagers étrangers. Un avion de transport militaire sera également mobilisé pour transporter environ 300 sud-Coréens de Saipan jusqu'à Guam, l'île avoisinante.En outre, le ministère sud-coréen de l'Aménagement du territoire et des Transports a déjà approuvé le vol prévu demain de deux avions entre Saipan et l'aéroport d'Incheon en Corée du Sud, au cas où il resterait des individus à rapatrier.Pour rappel : plus de 1 600 ressortissants sud-coréens étaient bloqués depuis mercredi dernier sur cette île américaine située dans l’océan Pacifique occidental, suite à la fermeture de l’aéroport en raison du puissant typhon Yutu.