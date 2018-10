Le Ssireum sera inscrit au patrimoine culturel de l'Unesco

Photo : YONHAP News

Le Ssireum, la lutte traditionnelle coréenne, sera inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco. Selon l'Administration sud-coréenne du patrimoine culturel, le comité responsable de cette organisation a accepté la demande du gouvernement.La Corée du Nord, qui avait fait la même démarche pour ce sport, a obtenu également le feu vert. Il est alors possible que le Ssireum soit inscrit conjointement par les deux pays. Pour ce faire, ces derniers doivent retirer leur demande pour remettre un formulaire commun.Le pays du Matin clair détient 19 patrimoines immatériels tels que le rituel royal ancestral du sanctuaire de Jongmyo et sa musique, et le Ganggangsullae, un rite saisonnier de récolte et de fertilité.Le verdict sera donné lors de la 13e réunion annuelle du Comité de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui se tiendra le 26 novembre en Maurice.