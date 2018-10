Mike Pompeo devrait recevoir son homologue nord-coréen la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Comme il l’avait souhaité le 19 octobre, Mike Pompeo devrait recevoir son homologue nord-coréen la deuxième semaine de novembre, aussitôt après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Objet de ces pourparlers : trouver une issue mutuellement acceptable aux négociations sur le processus de dénucléarisation et préparer aussi le nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, prévu pour début 2019.D’après une source à Séoul bien informée des discussions nord-coréano-américaines, le Nord et les USA avaient voulu tenir cette rencontre de haut niveau à l’origine fin octobre. Mais ils l’ont retardée de quelques jours en raison de la situation aux Etats-Unis.Toujours selon la même source, les deux pays seraient parvenus à en fixer la date. Ce serait autour du 9 novembre. New York et Washington sont évoqués comme lieu de rendez-vous.Le royaume ermite n’a pas encore communiqué à l’administration américaine la liste de sa délégation pour la rencontre. Il est probable que Kim Yong-chol, le bras droit du numéro un du régime, soit l’interlocuteur de Mike Pompeo.