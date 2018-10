Entretien jugé exceptionnel entre Steve Biegun et le secrétaire général de Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

En voyage à Séoul depuis dimanche, l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Steve Biegun a également été reçu hier par le secrétaire général de la Maison bleue Im Jong-seok.Cette rencontre est qualifiée d’« exceptionnelle », puisque ce dernier n’est pas en charge des affaires diplomatiques et sécuritaires. Il conduit quand même la commission d’application des déclarations intercoréennes. Selon la Cheongwadae, c’est Biegun qui a demandé à le voir.Quoi qu’il en soit, Im a profité de cet échange pour l'exhorter à organiser avec succès les négociations de travail avec Pyongyang en vue de préparer un deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le diplomate américain a quant à lui appelé le gouvernement de Séoul à y apporter son soutien.Son nouveau déplacement à Séoul intervient alors que les deux alliés discutent de la possibilité pour les Etats-Unis d’accorder une dérogation ou une exemption aux sanctions contre la Corée du Nord pour des projets de coopération intercoréens. Il s’agit particulièrement d’organiser une cérémonie de lancement des travaux de reconnexion de voies ferrées qui reliaient le Nord au Sud ou encore de moderniser les pépinières d’arbres du pays communiste. L’envoyé américain aurait donc réclamé au gouvernement sud-coréen des explications détaillées sur ces projets.Aujourd’hui, il a rendez-vous avec le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon et le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae Chung Ui-yong.