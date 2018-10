Kang Kyung-wha s’entretient par téléphone avec Mike Pompeo

Photo : KBS News

La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha s’est entretenue hier soir par téléphone avec son homologue américain Mike Pompeo. Ils ont une fois de plus échangé sur les moyens de dénucléariser complètement la péninsule et d’y construire une paix durable.La chef de la diplomatie sud-coréenne a souligné la nécessité d’instaurer un « cycle vertueux » de ce désarmement nucléaire et du rapprochement intercoréen par une coopération entre les deux alliés.La question du rétablissement des sanctions américaines contre l’Iran s’est aussi invitée dans leur conversation. Kang a alors demandé aux Etats-Unis de faire preuve d’une flexibilité maximale pour accepter la demande de dérogation formulée par Séoul.Le secrétaire d’Etat américain a répondu que son pays prendrait en considération la position sud-coréenne.