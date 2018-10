Photo : YONHAP News

Le beau temps est revenu sur la péninsule coréenne. Et avec lui, le froid. Les températures étaient inférieures de trois à six degrés ce mardi, par rapport à hier. A Busan, on attendait 15°C au plus fort de la journée. Dans la capitale, le mercure ne devait pas dépasser les 10°C, soit la température la plus basse dans le pays aujourd'hui.