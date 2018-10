Nouvelle intrusion d’un avion militaire chinois dans la KADIZ

Photo : YONHAP News

Pour la sixième fois depuis le début de l’année, un avion militaire chinois a pénétré hier dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ), près du rocher d’Ieodo au sud de l’île méridionale de Jeju. Cette fois encore, ce serait un avion de reconnaissance de type Y-9.Selon les explications de l’état-major interarmées, l’appareil y est entré à 10h03 depuis le nord-ouest de l’île et en est sorti à 10h37. Environ une heure plus tard, il y est retourné avant de quitter définitivement la zone à 15h02.L’armée a aussitôt réagi après l’avoir détecté en faisant décoller d’urgence ses chasseurs F-15K et KF-16. Elle a lancé en même temps des avertissements.Le ministère de la Défense a quant à lui protesté auprès de Pékin contre cette nouvelle intrusion et a demandé de ne plus la répéter. Pour cela, il a fait venir à son siège l’attaché militaire chinois à Séoul.Pour rappel : si un avion étranger veut pénétrer dans la zone en question, il doit obtenir l’autorisation des autorités militaires sud-coréennes au moins 24 heures à l’avance.