Les CDD de plus en plus nombreux dans les entreprises sud-coréennes

Photo : YONHAP News

La part des CDD dans l’ensemble des salariés sud-coréens progresse. Les chiffres sont parlants.A en croire un rapport sur l’évolution des formes d’emploi publié aujourd’hui par l’institut national des statistiques (Kostat), au mois d’août, le pays en comptait 6 614 000 : c'est plus 36 000 individus sur un an. A titre de comparaison, le nombre de titulaires ne s’est accru que de 3 000 pour totaliser 20 045 000 personnes.33 % des employés avaient un statut précaire. Ce qui représente une hausse de 0,1 point par rapport à il y a un an. Première raison : l’augmentation des contrats à durée déterminée chez les plus de 60 ans.L’écart de rémunération entre les deux statuts se creuse aussi. Toujours au mois d’août, un CDD touchait en moyenne 1,64 million de wons par mois, soit seulement 54,6 % du salaire de son collègue qui occupe un poste permanent. Ce chiffre était de 55 % en août 2017.