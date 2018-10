500 milliards de wons investis dans le développement des technologies aérospatiales

Photo : KBS News

Le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur a rendu public aujourd’hui son « plan de développement technologique des composants clés de l’industrie aérospatiale ». Un plan qui prévoit un investissement de 500 milliards de wons entre 2020 et 2029, soit 385 millions d’euros. Le gouvernement en débloquera 350 milliards et les entreprises privées 150 milliards.Le ministère aidera aussi les entreprises à prendre part aux projets de développement international des technologies concernées.Il envisage de finaliser les détails de son plan d’ici la fin de l’année, après avoir écouté l’opinion publique.