Un vaste complexe d’énergies renouvelables sera aménagé à Saemangeum

Photo : YONHAP News

Première étape vers les énergies renouvelables en Corée du Sud. Un important projet solaire et éolien a été dévoilé aujourd’hui. Il s’agit d’aménager un complexe de production d’électricité solaire de 3 GW et un parc éolien de 1 GW au sein du polder de Saemangeum, sur la côte sud-ouest du pays.Le gouvernement et l’autorité de la collectivité locale concernée, celle de la province de Jeolla du Nord, l’ont annoncé lors d’une cérémonie organisée à Gunsan, une ville proche du site concerné.Le président de la République, lui aussi présent, a alors pris la parole. Dans son discours, Moon Jae-in a affirmé que le lancement du projet marquerait un tournant important dans l’industrie des énergies renouvelables du pays. Il s’est aussi engagé à faire en sorte de relever d’un cran sa capacité technologique en créant notamment des centres de recherche au sein du futur complexe.Dans le même temps, le chef de l’Etat a déclaré qu’il tiendrait la promesse de faire du polder un point névralgique de l’économie des pays littoraux de la mer Jaune.Le gouvernement compte y faire s’installer 100 entreprises dans les dix ans à venir. Il mise ainsi sur la création de 100 000 nouveaux emplois.