Des associations civiques proposent la destitution parlementaire des juges soupçonnés d’avoir abusé de leur pouvoir

Photo : YONHAP News

Plusieurs associations civiques ont proposé à l’Assemblée nationale de destituer six juges soupçonnés d’être impliqués dans le présumé abus de pouvoir sous l’administration Park Geun-hye, la prédécesseure de Moon Jae-in. Ils sont suspectés notamment d’être intervenus dans plusieurs procès pour exhorter les magistrats à rendre un jugement pouvant plaire à la dirigeante.Ces groupes ont fait une telle proposition lors d’une conférence de presse conjointe tenue aujourd’hui. Selon eux, la sanction la plus élevée contre un juge consiste à le suspendre de sa fonction pendant un an. Ils pourront donc reprendre le travail après un an, s’ils n’en sont pas privés.Précédemment, le chef du groupe parlementaire du Minjoo, le parti au pouvoir, avait annoncé qu’il allait discuter de leur destitution avec l’opposition. Son collègue du Parti de la justice, la petite formation progressiste, est allé plus loin pour annoncer son intention de demander une enquête parlementaire sur l’affaire.Pourtant, les deux forces conservatives, le Parti Liberté Corée et le Bareun-Avenir, y ont déjà manifesté leur objection.