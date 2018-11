Un projet de résolution appelant Pyongyang à abandonner son arsenal nucléaire présenté à l’Onu

Photo : YONHAP News

Un projet de résolution vient d’être présenté à la première commission de l’Assemblée générale des Nations unies afin d’appeler la Corée du Nord à abandonner ses armes et son programme nucléaires. C’est ce qu’a rapporté la Voix de l’Amérique (VOA). La commission en question traite des questions de désarmement et de sécurité internationale.Selon la radio américaine, ce sont le Brésil et la Nouvelle-Zélande qui ont soumis le texte intitulé « Pour un monde sans armes nucléaires ». Ils y ont annoncé scruter avec encouragement le récent dialogue avec Pyongyang, y compris les sommets de Kim Jong-un avec Moon Jae-in et Donald Trump.Le texte exhorte en même temps le Nord à réintégrer le Traité de non-prolifération nucléaire et à respecter aussi celui de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) visant la sécurité nucléaire.