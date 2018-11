Dénucléarisation : Séoul et Washington d’accord sur la création d’un groupe de travail

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis sont convenus de mettre en place un nouveau groupe de travail pour le désarmement nucléaire de la Corée du Nord. C’est ce qu’a annoncé hier le porte-parole adjoint du département d’Etat américain.Lors d’un point de presse, Robert Paladino a précisé que cet accord était intervenu entre l’émissaire spécial du ministère américain pour le Nord, Steve Biegun, actuellement à Séoul, et ses interlocuteurs sud-coréens.Selon le porte-parole, la nouvelle équipe coordonnera les actions liées à la coopération intercoréenne, à la dénucléarisation du pays communiste et à l’application des sanctions à son encontre.Sachez que Séoul et Pyongyang cherchent à poursuivre, bien que timidement, plusieurs projets de coopération qui ne font pas l’objet des sanctions onusiennes contre le Nord. Il s’agit entre autres d’organiser une cérémonie de lancement des travaux de reconnexion de leurs voies ferrées transfrontalières. Cela dit, pour certains, les deux Corées vont trop vite. Le prochain groupe de travail sud-coréano-américain chercherait à dissiper leurs inquiétudes.