« Prends soin de maman » de Shin Kyung-sook sera adapté à la TV américaine

Photo : YONHAP News

« Prends soin de maman » est l'un des romans emblématiques de la très célèbre écrivaine sud-coréenne Shin Kyung-sook. Il a été traduit et publié dans plusieurs pays. Il sera désormais adapté en feuilleton à la télévision aux Etats-Unis.Selon l’agence de la romancière, celle-ci a récemment passé un contrat en ce sens avec la société de production Blue Jar Pictures. C’est la première fois qu’un ouvrage littéraire du pays du Matin clair est exporté pour une série télévisée américaine.Pour le moment, rien n’a été concrétisé sur le calendrier de la production, ni la chaîne de télévision qui diffusera la série.« Prends soin de maman » est l'histoire poignante entre une mère qui a perdu la mémoire et sa famille. Depuis sa parution en 2008, il a été vendu à plus de 2,1 millions d’exemplaires.