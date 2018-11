Ouverture à Washington de la réunion consultative sud-coréano-américaine sur la sécurité

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Défense sud-coréen et américain doivent se retrouver ce soir, heure de Séoul, au Pentagone, dans le cadre de la réunion consultative annuelle sur la sécurité entre leurs pays (SCM).Au cours de cette rencontre, les deux alliés pourraient trouver un accord sur la réorganisation du commandement conjoint après le transfert, de Washington à Séoul, de l’Opcon, le contrôle opérationnel en temps de guerre dans la péninsule.Il peut s’agir de créer un nouveau commandement conjoint similaire à celui qui existe actuellement. Un général sud-coréen devra alors le diriger, tandis qu’à l’heure actuelle, c’est un général américain qui assure le poste.L’attention porte aussi sur la possibilité que cette fois, la date du transfert soit déterminée.Autre sujet de discussion : Séoul et Washington devraient parvenir à un accord définitif sur le report de « Vigilant Ace », un exercice de défense aérienne qu’ils devaient effectuer à l’origine en décembre.Le ministre sud-coréen Jeong Kyeong-doo et son homologue américain James Mattis échangeront aussi sur les moyens d’appliquer de façon efficace l’accord militaire intercoréen du 19 septembre dernier.