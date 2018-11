La Corée du Nord semble donner désormais la priorité à l’économie

Photo : KBS News

La Corée du Nord semble conjuguer ses efforts pour poursuivre sa construction économique. C’est du moins ce qu’on peut constater dans une vidéo obtenue par des journalistes de la KBS.Les images en question montrent un autocar transportant des touristes chinois qui arrivent à Chongjin, la troisième ville du pays communiste. On y voit nombre d’affiches de propagande qui préconisent d'accompagner le Parti des travailleurs via le développement économique.Les journalistes ont procédé à une analyse de tous ces slogans. Résultat : le terme « économie » ressort à 47 reprises, et le nom de Kim Jong-un 29 fois. C’est un important changement, si on les compare avec ceux de 2012 et de 2014. Les expressions telles que « priorité à l’armée », « forces de défense nationale », « force nucléaire » ou encore « loyauté envers le dirigeant suprême » étaient alors largement employées.