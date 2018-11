Réquisitions forcées : Séoul annonce respecter la décision de la justice

Photo : KBS News

Après le jugement hier de la Cour suprême sud-coréenne en faveur des travailleurs forcés pendant l’occupation japonaise, le gouvernement a convoqué une réunion des ministres concernés par le dossier. Le Premier ministre Lee Nak-yon l’a présidée. Avec au menu des discussions : les mesures d’accompagnement.A l’issue de la conférence, l’exécutif a publié un communiqué. Il y a annoncé respecter la décision de la justice. Et d’ajouter qu’il fera le nécessaire en considération de tous les facteurs qui seront examinés par les ministères compétents et des experts indépendants en la matière. Dans le même temps, il s’est engagé à faire en sorte de guérir au plus vite les plaies infligées aux anciennes victimes des réquisitions forcées.Cela dit, le texte ne fait pas état des mesures concrètes destinées à amener l’entreprise japonaise Nippon Steel à leur verser le dédommagement. Il ne mentionne pas non plus la validité de l'accord sud-coréano-nippon de 1965 concernant le droit d’exiger des compensations individuelles.Le gouvernement a cependant exprimé son souhait d’orienter les relations avec le Japon vers l’avenir.