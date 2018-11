Réquisitions forcées : Tokyo réagit fermement au jugement de la Cour suprême sud-coréenne

Photo : KBS News

Sans surprise, Tokyo a réagi très fermement à la décision de la Cour suprême sud-coréenne.Comme on s’y attendait, le Premier ministre a dénoncé un verdict « inconcevable » au regard du droit international. Shinzo Abe a aussi martelé que la question du travail forcé avait été réglée de manière complète et définitive par l’accord de 1965 entre les deux pays.Son ministre des Affaires étrangères Taro Kono a lui aussi publié un communiqué, dans lequel il a qualifié la décision d’hier de « regrettable et inacceptable ». Il a ajouté que son pays envisageait de saisir une juridiction internationale. Son ministère a convoqué l’ambassadeur de Corée du Sud à Tokyo afin de protester contre le jugement.Nippon Steel, la firme accusée d’avoir contraint les requérants sud-coréens à travailler dans ses aciéries, a quant à elle annoncé qu’elle prendrait des mesures en tenant compte de la réaction du gouvernement japonais.