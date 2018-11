15 maires et gouverneurs appellent le Parlement à ratifier la déclaration de Panmunjom

Photo : YONHAP News

15 maires de grande ville et gouverneurs de province ont appelé l’Assemblée nationale à ratifier la déclaration de Panmunjom, signée entre les dirigeants des deux Corées à l’issue de leur sommet en avril. Dans le même temps, ils l’ont exhortée à légiférer sur la coopération et les échanges entre leurs collectivités et le Nord.Ils ont lancé ces appels dans un communiqué publié lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui au siège du Parlement.Selon eux, les députés devront comprendre que la déclaration de Panmunjom offre une opportunité importante pour la paix dans la péninsule et la prospérité commune des deux Corées. Et les collectivités locales peuvent elles aussi être actrices de la coopération et des échanges entre le Nord et le Sud.Parmi les 15 maires et gouverneurs signataires de l’appel, 14 appartiennent au Minjoo, le parti présidentiel, et l’autre, en l’occurrence Won Hee-ryong, le gouverneur de Jeju, est sans étiquette.