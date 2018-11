Washington s’attend à ce que le second sommet Trump-Kim se tienne début 2019

Photo : YONHAP News

Les pourparlers de haut rang entre la Corée du Nord et les Etats-Unis se tiendront la semaine prochaine afin de poursuivre les négociations sur la dénucléarisation du pays communiste. Et Washington s’attend à ce que le deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un se tienne au début de l’année prochaine. C’est ce qu’a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat américain, au cours d’un entretien accordé au « Laura Ingraham Show ».Tout en affirmant qu’il ne pouvait pas trop entrer en détail sur ce qui se passe actuellement, Mike Pompeo a fait savoir que le dirigeant nord-coréen avait autorisé, lors de sa dernière visite dans le royaume ermite, la venue d’inspecteurs américains dans son pays afin de vérifier deux sites nucléaires importants. Et il a ajouté qu’il souhaitait que ces inspecteurs puissent s’y rendre avant que cela ne soit trop tard.Le lieu des pourparlers de la semaine prochaine tout comme le nom de son interlocuteur nord-coréen n’ont pas été dévoilés dans cette émission. Mais de l’avis des experts, il y a de grandes chances que cela soit à New York avec Kim Yong-chol, le vice-président du parti unique nord-coréen.