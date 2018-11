Les GI’s resteront dans la péninsule même après le transfert de l’Opcon

Photo : YONHAP News

Les forces américaines resteront dans la péninsule coréenne même après le transfert, de Washington à Séoul, de l’Opcon, le contrôle opérationnel en temps de guerre. C’est ce qui a été décidé mercredi à l’issue de la 50e réunion consultative annuelle sur la sécurité entre la Corée du Sud et les Etats-Unis (SCM) tenue à Washington.A cette occasion, le ministre sud-coréen de la Défense Jeong Kyeong-doo et son homologue américain James Mattis se sont également mis d’accord pour ne pas dissoudre le Commandement des forces combinées Corée–USA (CFC). Seul changement : il sera dirigé par un général sud-coréen quatre étoiles, tandis qu’à l’heure actuelle, c’est un général américain qui occupe ce poste.Ce n’est pas tout. Hier, les deux alliés ont finalement décidé de suspendre « Vigilant Ace », un exercice de défense aérienne qu’ils devaient effectuer à l’origine en décembre, et ce afin de soutenir les efforts diplomatiques afin de dénucléariser le régime de Kim Jong-un.