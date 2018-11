Les exportations en octobre progressent de 22,7 % par rapport à l’an dernier

Photo : KBS News

Les exportations de la Corée du Sud se sont élevées le mois dernier à 54,97 milliards de dollars. Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, c’est une augmentation de 22,7 % en glissement annuel. Cette belle performance est en grande partie due aux bonnes ventes des machines et des produits pétrochimiques « made in Korea » à l’étranger.Par ailleurs, les importations ont bondi de 27,9 % pour atteindre 48,42 milliards de dollars en octobre. L’excédent commercial est donc de 6,55 milliards de dollars, et cela fait 81 mois consécutifs que les exportations du pays du Matin clair dépassent les importations.