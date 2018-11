Les deux Corées mettent fin aux hostilités le long de leur frontière

Photo : KBS News

Les deux Corées ont mis fin aux hostilités le long de leurs frontières terrestre, maritime et aérienne.La mesure est entrée en vigueur ce jeudi, à minuit, conformément à l’accord militaire visant à atténuer les tensions frontalières, conclu lors du sommet intercoréen de Pyongyang, en septembre.Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que l'armée du Sud avait mis en place une zone tampon large de 5 km le long de la ligne de démarcation militaire (MDL) et révisé ses plans concernant les exercices d'entraînement sur le terrain à la suite de l'accord.Des zones tampons maritimes couvrant près de 135 km en mer Jaune et 80 km en mer de l’Est ont également été établies. Les tirs d'artillerie et les exercices navals y sont par conséquent suspendus.Enfin, il sera interdit aux deux Corées de piloter des avions de combat, des drones et des hélicoptères dans une zone d'exclusion aérienne s'étendant sur 20 km à l’ouest et 40 km à l'est de la MDL.