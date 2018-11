Le président Moon prononce son 3e discours de politique générale à l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a prononcé ce matin un discours de politique générale à l’Assemblée nationale. Il s’agit du 3e du genre depuis sa prise de fonction en mai 2017. Il a cette fois-ci mis l’accent sur deux points : l’Etat inclusif et la paix dans la péninsule coréenne.D’après le locataire de la Cheongwadae, le développement économique accompli par les sud-Coréens est un miracle. Les exportations pourraient en effet atteindre cette année les 600 milliards de dollars. Mais à force de trop se concentrer sur la croissance, l’écart entre les riches et les pauvres s’est creusé. La Corée du Sud est devenue l’un des pays développés où les inégalités économiques sont les plus alarmantes. Tout en soulignant que le projet de budget de l’Etat pour 2019, qui s’élève à 470 000 milliards de wons, soit environ 360 milliards d'euros, serait utilisé pour construire une nation où tout le monde peut s’épanouir et faire le premier pas vers un Etat inclusif, il a appelé à la coopération du Parlement.Le président Moon a également déclaré devant les députés qu’à la veille du deuxième sommet Pyongyang-Washington, mais aussi des visites de Kim Jong-un en Russie et en Corée du Sud, et de celle de Xi Jinping en Corée du Nord, il ne fallait pas gâcher cette chance pour la paix et la prospérité dans la péninsule, voire en Asie du Nord-est. Et il a appelé les parlementaires à joindre leurs efforts au processus de dénucléarisation et de paix mené par Séoul, Washington et Pyongyang.