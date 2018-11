Photo : YONHAP News

Trois semaines après Séoul, la première gelée de la saison a été observée dans le sud du pays, plus précisément à Daegu, Gwangju et Jeonju. Ce qui correspond, à quelques jours près, à la date moyenne de ce phénomène.Ce matin, le mercure est tombé en dessous de zéro dans le nord du pays et dans les régions montagneuses du sud. Dans l'après-midi, toutefois, il devait faire un peu plus doux qu'hier. D’après Météo-Corée, on attendait 14°C à Séoul, 15°C à Daejeon, 16°C à Daegu et 18°C à Busan.