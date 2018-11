La Cour suprême garantit le droit à l’objection de conscience

Photo : YONHAP News

Ce matin, la Cour suprême a annulé la décision d'un tribunal inférieur condamnant un objecteur de conscience à un an et six mois d'emprisonnement pour avoir refusé de servir dans l'armée pour des raisons religieuses.En garantissant le droit à l'objection de conscience, la plus haute juridiction du pays du Matin clair a ainsi infirmé sa décision antérieure rendue il y a 14 ans.Selon elle, le fait de porter des accusations pénales contre des objecteurs de conscience restreint de manière excessive la liberté de conscience et viole le principe démocratique de tolérance envers les minorités.