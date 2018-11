Une nouvelle résolution sur les droits de l'Homme soumise à un panel de l'ONU

Photo : YONHAP News

Une nouvelle résolution condamnant les violations des droits humains en Corée du Nord vient d'être soumise à la Troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies.Comme les années précédentes, c'est l'Union européenne et le Japon qui ont recouru à ce panel onusien qui supervise les affaires humanitaires. Le nouveau texte dénonce les violations systématiques, généralisées et flagrantes perpétrées de longue date par le régime communiste, et appelle en même temps à l'amélioration de la situation.La résolution en question, la 14e du genre, doit être adoptée par la Troisième commission à la mi-novembre, avant d’être votée à l'Assemblée générale de l'Onu en décembre.Depuis 2008, la Corée du Sud s'aligne sur les efforts de la communauté internationale pour l'amélioration des conditions humanitaires chez son voisin du Nord. Cette année encore, elle restera fidèle à sa position en tant que pays initiateur de la résolution onusienne sur le dossier controversé au nord du 38e parallèle.