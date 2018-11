Donald Trump et Xi Jinping s’entretiennent par téléphone

Photo : YONHAP News

En amont de leur nouveau tête-à-tête qui aura lieu fin novembre en marge du sommet du G20 en Argentine, les présidents américain et chinois se sont entretenus hier par téléphone. Au cœur de leurs discussions : l’épineux dossier du commerce et la Corée du Nord.Dans un tweet posté après cet échange, Donald Trump a écrit avoir eu une « longue et très bonne conversation » sur la question nord-coréenne aussi.D’après l’agence Chine nouvelle, Xi Jinping a souhaité que Washington et Pyongyang accélèrent le processus de dénucléarisation et de paix dans la péninsule. Dans le même temps, il a déclaré que son pays continuerait à y jouer un rôle constructif.Concernant le commerce entre les deux premières puissances mondiales, le dirigeant chinois a affirmé que l’empire du Milieu ne voulait pas d’un conflit. Et d’ajouter que l'Exposition internationale d'importation montre la volonté de son pays de multiplier ses importations et d’ouvrir davantage son marché. Ce tout premier événement aura lieu la semaine prochaine à Shanghaï.