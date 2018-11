L’ambassadeur chinois à l’Onu salue les dialogues de Pyongyang avec Séoul et Washington

Photo : YONHAP News

La Chine assure la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mois de novembre. A cette occasion, son ambassadeur Ma Zhaoxu a tenu aujourd’hui une conférence de presse. L’incontournable question de la péninsule s’y est invitée.Il a alors salué les dialogues continus entre les deux Corées comme entre Washington et Pyongyang. Et de souhaiter qu’ils produisent au plus vite des résultats.Interrogé sur la question de la levée partielle des sanctions du Conseil à l’encontre du régime de Kim Jong-un, le représentant chinois a évoqué le fait qu’il y a une clause sur cet assouplissement dans la résolution concernée. Il a cependant ajouté que pour l’appliquer, il faudrait prendre en considération l’évolution des relations intercoréennes et nord-coréano-américaines, ainsi que les mesures que Pyongyang prendra pour se dénucléariser.Le haut diplomate chinois a aussi souligné que certains pays membres de l’organe sécuritaire trouvaient nécessaire de discuter de cette question à un moment opportun. Il s’est ainsi fait l’écho des positions de son pays et de la Russie, qui demandent l’allégement des sanctions en parallèle avec les mesures que le Nord prendra afin d’abandonner son arsenal atomique.