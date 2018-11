Les deux Corées tiennent à Gaeseong une nouvelle réunion sportive

Photo : YONHAP News

Les deux Corées tiennent aujourd’hui une nouvelle réunion sportive. Elle a lieu dans leur bureau de liaison commun à Gaeseong, en territoire nord-coréen. Il s’agit de la deuxième rencontre du genre en quatre mois. Les pourparlers précédents ont été organisés en juillet à Pyongyang.La délégation de Séoul pour les discussions d’aujourd’hui est conduite par le second ministre de la Culture et des Sports Roh Tae-kang. Avant de partir pour la ville nord-coréenne tôt ce matin, il s’est exprimé devant la presse. « Nous ferons en sorte que cette réunion marque un tournant majeur dans les échanges sportifs entre le Nord et le Sud », a-t-il affirmé.Roh a précisé que les deux parties allaient discuter plus particulièrement des moyens de concrétiser les engagements sportifs pris par leurs dirigeants lors de leur sommet de Pyongyang en septembre.Dans la déclaration adoptée à l’issue de cette entrevue, les ex-frères ennemis ont annoncé qu’ils participeraient ensemble notamment aux Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2020, et qu’ils coopéreraient en vue d’une candidature commune pour accueillir ceux de 2032.