Le renseignement sud-coréen scrute l’état de santé de Kim Jong-un grâce à un programme 3D

Photo : YONHAP News

Le Service national du renseignement (NIS) est capable d’évaluer lui aussi l’état de santé du dirigeant nord-coréen, à l’aide d’un programme 3D. C’est ce qu’il a annoncé mercredi lors de l’audit parlementaire de son activité.Selon le NIS, ce dispositif de pointe permet de scanner à 360 degrés la corpulence de Kim Jong-un uniquement sur la base de vidéos, et d’analyser par conséquent son évolution. Le programme permet, par exemple, de détecter des problèmes de dos ou de prostate lorsqu’il se déplace avec les mains derrière le dos. Le renseignement sud-coréen a tout de même affirmé que Kim était en relativement bonne santé, malgré ses antécédents familiaux comme l’hypertension et le diabète.Toujours lors de l’audit parlementaire, les services secrets ont révélé qu’une analyse détaillée était en cours sur un échantillon de sol du site nord-coréen d’essais nucléaires de Punggye-ri, récolté aussitôt après sa destruction le 24 mai. Cette opération est menée par des experts du NIS et indépendants. Ses résultats seront bientôt connus. Ils permettront, selon le renseignement, de mieux cerner les capacités atomiques du pays communiste.