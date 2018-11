Le premier ravitailleur de l’armée de l’air sera livré le 12 novembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a commandé en juin 2015 quatre avions ravitailleurs A330 MRTT auprès d’Airbus Defence and Space pour moderniser ses forces aériennes. Le premier de ces appareils est attendu le 12 novembre dans le pays.Une fois arrivé, l’avion subira des tests dits d’acceptation pendant un mois pour vérifier s’il a été conçu conformément aux exigences requises sur l’armement et l’équipement. L’armée de l’air effectuera aussi un essai de réapprovisionnement en carburant de ses chasseurs F-15K et KF-16 en vol.Le géant A330 MRTT affiche une longueur de 59 m pour une envergure de 60 m. Il peut emporter jusqu'à 108 tonnes de carburant. Et le ravitaillement des chasseurs se fait dans un espace déterminé à l’avance. L’armée sud-coréenne a d’ores et déjà formé le personnel nécessaire à cette mission.L’appareil livré ce mois-ci et les trois autres attendus l’an prochain seront utilisés pour fournir en carburant les chasseurs F-15, KF-16 et F-35A. La livraison de 40 unités de ce dernier débutera en 2019 pour s’étaler sur deux ans. Ils pourront alors mener leurs opérations une heure de plus qu’actuellement.