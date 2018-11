Des changements prévus dans le prix-cible du riz et les paiements directs aux riziculteurs

Photo : YONHAP News

Le prix-cible du riz pourrait être revalorisé de 192 wons, à 188 192 wons par « gamani », une unité de poids équivalente à environ 80 kg. Le gouvernement a soumis hier un projet en ce sens à l’approbation de l’Assemblée nationale. Si celle-ci l’entérine, ce prix sera appliqué pendant les cinq prochaines années.L’exécutif envisage en même temps de procéder à plusieurs autres réformes pouvant peser sur le prix de cette céréale de base pour les Coréens. Il s’agit plus particulièrement de l’indexer désormais sur l’inflation. Une mesure qui pourrait alors porter à près de 194 000 wons le prix en question.L’octroi de paiements directs aux riziculteurs est aussi dans le viseur. Actuellement, le gouvernement leur verse une partie de la différence entre le prix encadré et le prix de vente, sous forme d’une aide au revenu basée sur la superficie de la terre cultivée. Mais il fera dorénavant en sorte que les petits exploitants bénéficient d’un montant fixe pour leur assurer un revenu stable.De même, les cultivateurs de terres non rizicoles pourront eux aussi percevoir les aides gouvernementales.La question est de savoir si toutes ces réformes risquent d’entraîner une baisse de la production de riz ou une hausse de son prix.