Le gouverneur de la BOK se veut rassurant à l’égard de la récente dégringolade boursière

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) a rencontré aujourd’hui les directeurs de neuf banques commerciales. Ils ont alors échangé sur la récente situation des marchés financiers.Lee Joo-yeol s’est voulu rassurant. Selon lui, en dépit de la chute de la Bourse de Séoul, les taux d’intérêt sont restés stables et la volatilité des changes limitée, des circonstances différentes des crises passées.Le banquier central a ajouté que la balance des paiements courants restait elle aussi excédentaire et que les investisseurs étrangers avaient toujours confiance en l'économie sud-coréenne.Lee a pourtant mis en garde contre l’éventuel retour de la volatilité des marchés internes en raison de l’incertitude élevée qui plane sur l’économie mondiale. Du coup, il s’est engagé à maintenir la vigilance à l’égard de tous les changements qui pourraient intervenir sur les marchés internationaux.