Probable remplacement des deux principales figures de l’économie nationale

Photo : KBS News

La Maison bleue envisagerait de remplacer son premier secrétaire à la coordination politique Jang Ha-sung et le ministre des Finances Kim Dong-yeon, les deux hommes qui sont à la manœuvre de l’économie nationale. Des frictions entre eux ont souvent été évoquées. En outre, la croissance patine et le quotidien de la classe populaire ne s’améliore pas.Dans ce contexte, Kim a une fois de plus annoncé qu’il ne se soustrairait pas à ses responsabilités, mais qu’en attendant, il continuerait d’accomplir sa mission. Il a tenu ces propos, interrogé par les journalistes, après une conférence ministérielle hier. Des propos qui peuvent illustrer son départ.La présidence aurait alors commencé à examiner les dossiers des éventuels candidats à leurs postes. Plusieurs noms commencent déjà à circuler. Il s’agit entre autres de Hong Nam-ki, qui dirige la coordination politique du cabinet du Premier ministre, et de Kim Soo-hyun qui est, quant à lui, le premier secrétaire aux affaires sociales de Moon Jae-in.La Cheongwadae a tout de même martelé que le président de la République n’avait pris aucune décision sur ce petit remaniement. Cela dit, un de ses responsables a laissé entendre que Jang avait déjà annoncé son intention de démissionner.