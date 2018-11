Les deux Corées surveillent ensemble la pêche illégale chinoise en mer Jaune

Photo : YONHAP News

Après avoir décidé de cesser, à partir de jeudi, toutes les hostilités le long des leurs frontières terrestre, maritime et aérienne, les deux Corées œuvrent désormais de concert pour empêcher la pêche illégale chinoise en mer Jaune. Elles peuvent prévenir aussi d’éventuels accrochages entre leurs navires.Hier, pour la première fois en dix ans, leurs autorités militaires ont en effet échangé des informations sur cette pratique. Une quarantaine de chalutiers chinois naviguaient alors illégalement au large de l’île sud-coréenne de Yeonpyeong dans cette mer qui sépare la péninsule de l’empire du Milieu.L’échange d’informations se fait par téléphone ou par fax. Il s’agit notamment de communiquer l’un à l’autre le nombre des bateaux de pêche illégale et leur localisation. Le Nord et le Sud avaient déjà décidé de coopérer dans ce domaine en vertu d’un accord conclu en 2004. Mais quatre ans plus tard, ce traité était devenu caduc en raison du refroidissement de leurs relations.