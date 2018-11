Retour dès lundi des sanctions américaines contre l’Iran

Photo : KBS

Six mois après leur retrait de l’accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, les Etats-Unis vont mettre en vigueur lundi le second volet de leurs sanctions contre Téhéran. Il vise notamment les exportations de pétrole iranien.L’administration américaine a cependant décidé d’accorder des dérogations à huit pays temporairement. Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a annoncé que leur liste serait connue lundi. A ce stade, le Japon, l’Inde et peut-être la Chine en font partie. La question est de savoir si la Corée du Sud sera elle aussi autorisée à continuer d'acheter du pétrole iranien.Séoul tentait de convaincre Washington de lui permettre d’acheter du brut iranien et de maintenir son actuel système de règlement, même après le rétablissement des sanctions contre la République islamique. Pour cela, il avait mis en place un groupe de travail chargé exclusivement de ce dossier. Sa délégation a mené des discussions avec le gouvernement américain à plusieurs reprises.Lors d’un entretien téléphonique lundi avec Mike Pompeo, la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha lui a demandé, elle aussi, de faire preuve d’une flexibilité maximale pour accepter la demande d’exemption formulée par son pays.