La base américaine de Yongsan à Séoul ouverte au public pour la première fois depuis 114 ans

La base militaire américaine de Yongsan au cœur de Séoul sera déverrouillée au public pour la première fois depuis 114 ans. En effet, cet immense site de 26,5 millions de mètres carrés avait été extorqué par les soldats japonais sous le joug colonial, avant de devenir après la libération le QG des forces américaines stationnées en Corée du Sud. Depuis, l'accès des citoyens a est strictement interdit.Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports et la municipalité de Séoul a organisé hier un tour en bus dans la base en y invitant les experts, les riverains du quartier et les citoyens. Cinq autres sont prévus d'ici la fin de cette année. L'objectif est de recueillir leur opinion sur un projet de faire de « Yongsan Garrison » un espace vert destiné aux Séouliens.Actuellement, le transfert du terrain de la base est en cours progressivement: le déplacement du Commandement des GI à Pyongtaek à 100 km au sud de la capitale s'est achevé cet été. Des négociations sur la restitution du terrain et une enquête sur l'environnement y succéderont avant de mettre sur pied le parc en question d'ici 2027.Le gouvernement prévoit d'inviter l'année prochaine plus de citoyens à accéder à la base après des consultations avec les Etats-Unis.