Une série de chiffres de l’économie sont attendus la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Des chiffres importants sur l’économie nationale seront dévoilés la semaine prochaine.L’exécutif annoncera vendredi ceux liés à la conjoncture mensuelle. Avant cela, le KDI, l’institut gouvernemental de recherche économique, doit afficher mardi ses prévisions de croissance pour le second semestre de l’année.Une attention particulière sera portée à leurs annonces. Car le mois dernier, le gouvernement a révisé son pronostic optimiste, un pronostic qu’il avait pourtant maintenu depuis le début de l’année. Quant au KDI, il s’attendait en mai à une croissance de 2,9 % cette année et de 2,7 % en 2019, mais les chiffres à paraitre seront probablement inférieurs à ceux initialement prévus.Mardi également, le solde commercial et courant pour septembre sera connu. En attendant, on estime que la balance des paiements courants serait toujours excédentaire.De son coté, l’Assemblée nationale débutera la semaine prochaine l’examen du projet gouvernemental de budget 2019.Et à partir de mardi, les taxes sur les carburants seront abaissées de 15 %, et ce pour six mois.