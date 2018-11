Une sud-Coréenne sur deux trouve vulnérable la sécurité de la société

Photo : Getty Images Bank

Une femme sud-coréenne sur deux se sent mal à l'aise face à la sécurité de la société du pays.Cette information provient d'une étude révélée aujourd'hui par un groupe d'experts privé auprès du comité présidentiel chargé de la faible natalité et du vieillissement de la société. Une étude qui est basée sur les données sociales du Bureau national des statistiques (Kostat).Pour être plus précis, seuls 13,2 % de la population âgée de plus de 13 ans en 2016, trouvaient que la société sud-coréenne était sécurisante contre 45,5% qui pensaient plutôt qu'elle ne l'est pas.Le sentiment d’insécurité varie selon les sexes : 50,9 % des femmes considèrent avoir conscience du fait que la sécurité de la société dans son intégralité était vulnérable. Un chiffre qui est 10,8 points plus élevés que chez les hommes. Comme cause, elles citent en premier l'apparition des crimes avec 73,3 %. Viennent ensuite la propagation de maladies de nouveau type, la fuite des informations personnelles, les accidents de la route et les menaces sur la sécurité nationale.D'après une analyse des crimes publiée par le Parquet général, le nombre des femmes victimes de violences sexuelles en 2016 s'est élevé à 26 000, soit un peu plus du double qu'il y a dix ans. Même constat pour les femmes qui se sont fait agresser. Leur nombre a été multiplié par 2,7 avec un peu plus de 55 000 agressions.