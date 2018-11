Le monde politique unanime pour doper la natalité

Photo : KBS

La classe politique s’unit pour relancer la natalité, en berne depuis des années. Les chefs des groupes parlementaires des trois principales formations de l’hémicycle se sont réunis hier pour plancher sur les mesures à prendre à cet effet.L’une des premières décisions qu’ils ont prises consiste à mettre en place un groupe de travail conjoint afin d’étudier les mesures à prendre en vue d’encourager la procréation. Il s’agit aussi de verser des allocations à toutes les familles ayant un ou des enfants de moins de six ans. Actuellement, seulement les 90 % les moins riches bénéficient d’une aide de 100 000 wons par enfant et par mois, soit environ 80 euros.Pour cela, le Minjoo, le parti au pouvoir envisage de faire en sorte qu’un amendement soit voté avant la fin de la session ordinaire en cours de l’Assemblée nationale qui doit s’achever en décembre.Le Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, préconise maintenant une protection sociale universelle. De fait, il a proposé de porter le montant de l’allocation en question et l’âge des enfants bénéficiaires, à 300 000 wons par mois et à 12 ans respectivement.