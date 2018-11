Les médias nord-coréens ne rapportent que les pourparlers sportifs des deux Corées sans mentionner les résultats

Photo : KBS News

Les médias nord-coréens ont fait état aujourd'hui d'une réunion sportive des deux Corées qui s'est tenue hier dans leur bureau de liaison à Gaeseong en territoire nord-coréen. Ils ont cependant omis les résultats de cette première rencontre en quatre mois.En effet, l'Agence de presse du pays communiste (KCNA) s'est contentée d'annoncer la tenue de discussions nord-sud visant à appliquer la déclaration conjointe de Pyongyang de septembre, l'envergure de chaque délégation ainsi que l'adoption d'un communiqué commun destiné à relancer la coopération et les échanges bilatéraux sur la scène sportive internationale.Cependant, la KCNA n'a pas mentionné les détails de l'accord conclu hier. En effet, les deux Corées ont convenu d'informer officiellement le Comité international olympique (CIO) de leur intention de coorganiser les Jeux d'été de 2032. Elles étaient aussi tombées d'accord pour former une équipe unifiée aux championnats du monde de handball masculin en janvier 2019. Par ailleurs, les deux parties se sont engagées à continuer à se concerter pour l'envoi d’équipes communes aux JO d'été de Tokyo en 2020.En parallèle, la KCNA a également fait état d'une performance commune de taekwondo organisée par World Taekwondo (WT), basé à Séoul, et la Fédération internationale de taekwondo (ITF), dirigée par Pyongyang. Cette démonstration conjointe a eu lieu hier dans la capitale nord-coréenne.Cette fois encore, l'agence centrale nord-coréenne a omis de mentionner l'accord signé par les présidents des deux entités mondiales de l'art martial coréen. Ces derniers ont décidé de créer une organisation commune pour faciliter l'intégration des deux styles de taekwondo.