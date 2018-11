Un groupe civique sud-coréen se rend au Nord pour un événement conjoint

Photo : YONHAP News

Une organisation civique sud-coréenne a quitté Séoul aujourd'hui en direction des monts Geumgang en territoire nord-coréen pour assister à un événement conjoint avec les nord-Coréens.Il s'agit du Conseil coréen pour la réconciliation et la coopération (KCRC). Il organisera avec son homologue du Nord l'événement de ce week-end sur la côte est du Nord. Il est question d'appeler à l’application fidèle du récent accord conclu lors du dernier sommet entre les dirigeants des deux Corées. Il consiste aussi à célébrer le 20e anniversaire de leurs organismes. Leur dernier rassemblement remonte à il y a dix ans.La délégation de Séoul est composée d'environ 300 personnes dont les membres du conseil, des journalistes et des personnels de soutien. Au cours de la visite, les deux parties se pencheront sur les échanges dans six domaines : le travail, les agriculteurs, les étudiants, les femmes, la religion et la culture.