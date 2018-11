Disparition d'un grand acteur du cinéma sud-coréen

Photo : YONHAP News

Shin Sung-il, le plus grand acteur du cinéma sud-coréen dans les années 60 et 70, est décédé hier des suites d’un cancer du poumon à l'âge de 81 ans. Il a débuté sa carrière dans le septième art en 1960 avec « A Romantic Papa », pour briller dans plus de 500 films dont « The Barefooted Young », « Heavenly Homecoming to Stars » et « Winter Woman ».Son union avec Eom Aeng-ran, l'autre vedette du grand écran à l'époque, a été perçue par le public comme le mariage du siècle. Entré dans le milieu politique à la fin des années 1970, l'acteur est finalement devenu député après deux échecs.Le héros du cinéma national a appris son cancer du poumon au troisième stade l'an dernier. Tout en suivant une chimiothérapie, il n'a cessé de témoigner de sa passion pour le cinéma dans de nombreux festivals.