Budget 2019 : début du bras de fer au Parlement

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale a entamé aujourd'hui les délibérations sur le plan budgétaire du gouvernement 2019, qui s'élève à 470 500 milliards de won, l'équivalent de 370 milliards d'euros.Le Minjoo, le parti au pouvoir, l'exécutif et la Maison bleue se sont réunis hier pour s'engager à coopérer étroitement afin de faire adopter le projet destiné entre autres à accroître l'emploi des jeunes et généraliser l'allocation enfant.Le gouvernement a soumis à la commission parlementaire concernée le projet budgétaire pour 2019, augmenté de 22 % par rapport à cette année. Il a également proposé une task force au sein de laquelle les députés du parti présidentiel tout comme du camp de l'opposition pourront discuter des lois relatives à la réforme économique et à l'amélioration du quotidien des citoyens.Mais le Parti Liberté Corée, la première formation de l'opposition, a vivement critiqué hier le gouvernement qui s'acharne, selon lui, à doper les recettes fiscales. Et d'ajouter que la Cheongwadae devrait abandonner sa politique de croissance tirée par les revenus. De son côté, le Bareun-Avenir, l'autre force conservatrice, a déjà annoncé certains abaissements dans l'enveloppe affectée à la création d'emploi et dans les fonds d'activités spéciales de l'exécutif.