La Corée du Sud et les Etats-Unis procèdent à leur exercice militaire conjoint

Photo : YONHAP News

L'infanterie de marine de Corée du Sud entame aujourd'hui avec son homologue américaine les exercices navals conjoints « KMEP », qui vont durer deux semaines au large de Pohang, une ville côtière du sud-est de la péninsule. Cette manœuvre militaire annuelle mobilise au total près de 500 soldats, dont ceux de la 3e force expéditionnaire navale américaine stationnée à Okinawa, au Japon.L'entraînement militaire sud-coréano-américain aurait dû avoir lieu à 19 reprises cette année. Or, les progrès dans le dialogue intercoréen et les négociations entre Pyongyang et Washington ont amené à les réduire à 11. Les deux alliés envisagent de procéder à 23 exercices communs supplémentaires au cours des douze prochains mois. Ils décideront d'ailleurs de maintenir ou non leurs deux exercices annuels de grande ampleur, « Key Resolve » et « Foal Eagle », prévus au printemps prochain.