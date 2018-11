Photo : YONHAP News

Les températures doivent se rafraîchir dans le courant de la semaine, avec des minimales proches de 5°C dans le nord du pays. En attendant, le beau temps et la douceur de l'automne sont toujours de mise.D'après Météo-Corée, on attendait cet après-midi 18°C à Séoul, 19°C à Jeonju et même 21°C à Busan, dans le sud-est du pays.Attention toutefois à limiter ses activités en plein air. La pollution atmosphérique est en effet particulièrement élevée ce lundi.