Etude conjointe intercoréenne sur l'estuaire du fleuve Han

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Corée du Nord ont débuté aujourd'hui une étude pour l'utilisation conjointe de l'estuaire du fleuve Han qui s'étend sur 70 km. Il s'agit du premier projet du genre depuis 1953, l'année de l'armistice qui a mis fin au conflit fratricide. Il découle de l'accord militaire signé en septembre dernier pour réaliser l'accord de Panmunjom conclu à l'issue du premier sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un en avril dernier.Chacune des deux parties a dépêché dix experts hydrographiques et officiels militaires pour former une équipe de vingt personnes, qui ont entrepris de mesurer la profondeur de l'eau avec du matériel acoustique. La Corée du Sud a également déployé six navires sur place.L'étude sera menée jusqu'à la fin de cette année sur la zone divisée en trois sections. Une fois l'enquête achevée, des informations pertinentes seront fournies aux bateaux civils pour leur garantir une navigation libre et en toute sécurité.