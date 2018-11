Pompeo rencontrera son homologue nord-coréen ce week-end à New York

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'Etat américain a déclaré hier qu'il se retrouverait en tête-à-tête avec son homologue nord-coréen Kim Yong-chol cette semaine à New York, afin de reprendre les négociations sur la dénucléarisation du régime communiste.Mike Pompeo a révélé ce plan, lors d'une interview avec la chaîne télévisée d'information américaine Fox News, en soulignant que ce serait une bonne occasion de remettre sur les rails ce processus dans l'impasse. Et il a précisé dans une autre interview accordée à la chaîne CBS que la rencontre bilatérale pourrait avoir lieu à la fin de cette semaine.Le chef de la diplomatie américaine n'a cependant pas manqué de réaffirmer que Washington n'adoucirait pas ses sanctions contre Pyongyang, à moins que les objectifs de désarmement nucléaire du pays communiste et de vérification en la matière ne soient atteints.