Séoul et Pyongyang vont tenir des pourparlers sur la coopération en matière de santé

Photo : YONHAP News

Nord et sud-Coréens ont convenu d'ouvrir ce mercredi des discussions sur la coopération dans le secteur de la santé. Celles-ci auront lieu dans leur bureau de liaison commun à Gaeseong, en territoire nord-coréen.Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification en a fait part, lors d'un point de presse régulier aujourd'hui. Selon Baik Tae-hyun, les deux camps vont parler en profondeur de la mise en place d'un système de réponse conjoint face aux maladies contagieuses ainsi que d'une plus large coopération en matière de santé et de services médicaux.Le vice-ministre sud-coréen de la Santé et des Affaires sociales, Kwon Deok-cheol, et le haut officiel nord-coréen chargé de la santé, Park Myeong-su, conduiront chacun une délégation de trois membres.